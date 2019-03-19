2019-03-19T15:50:53+03:00
Происшествия

В Подмосковье 10-летний ребенок нашел коробку с гранатами и боеприпасами

Опасная находка была сделана на территории неработающего детского оздоровительного лагеря
Екатерина БОЛГОВАkp.ru
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Подмосковье в полицию обратился мужчина, сын которого принес домой коробку с гранатамиВ Подмосковье в полицию обратился мужчина, сын которого принес домой коробку с гранатамиФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Подмосковье саперы уничтожили гранаты и боеприпасы, найденные ребенком на территории неработающего детского оздоровительного лагеря.

Как рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах, в полицию обратился 48-летний житель Жуковского. Он рассказал, что его 10-летний сын принес домой коробку с гранатами и патронами. Опасную находку мальчик обнаружил на территории бывшего детского лагеря «Имени В.И.Ленина», в одном из заброшенных помещений.

Специалисты-взрывотехники установили, что в коробке находились боеприпасы, конструктивно схожие с гранатой Ф-1 и гранатой РГД-5, а также больше 200 патронов. Боеприпасы были уничтожены при помощи подрыва.

Напомним, 8 марта на детской площадке на северо-западе Москвы нашли гранату. На место прибыли представители полиции, вызвали кинологов и оцепили участок. Однако специалисты установили, что обнаруженные предмет не опасен, а является муляжом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа на переизбрание на пост президента
В Индии рухнуло здание: под завалами могут находиться около 90 человек
«Ку-ку»: игра с котом в прятки принесла попугаю мировую популярность
Помпео высказал пожелание, чтобы у России и США было больше общих интересов
Эксперт: соединение морской и наземной части «Турецкого потока» - крайне важное событие
«Пусть ищут другое озеро»: Юрий Трутнев прокомментировал проект сделать из водоема в заповеднике промысловый рыбхоз
«С Днем рождения, Хрю!»: Дзюба поздравил Кокорина
Лавров: только Мадуро может назначать послов Венесуэлы
Путин: Власти всех уровней должны вести честный диалог с гражданами
Глава МИД Алжира привез письменное послание Путину от алжирского президента
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных госслужащих
Полиция задержала свыше 130 человек в рамках спецоперации в Подмосковье
Адвокат Винника: США обвинили россиянина в создании новых технологий
Чайка пообещал разобраться со случаями длительного содержания под стражей бизнесменов
Путин заявил о том, что Генпрокуратура должна реагировать на нарушения прав бизнеса
Путин призвал применять аресты в соответствии с тяжестью обвинения
Умерла Андреа Поллок - трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию
Американские врачи посоветовали пенсионеркам вставать с дивана минимум на пять часов в день