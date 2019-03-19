В Подмосковье 10-летний ребенок нашел коробку с гранатами и боеприпасами
В Подмосковье саперы уничтожили гранаты и боеприпасы, найденные ребенком на территории неработающего детского оздоровительного лагеря.
Как рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах, в полицию обратился 48-летний житель Жуковского. Он рассказал, что его 10-летний сын принес домой коробку с гранатами и патронами. Опасную находку мальчик обнаружил на территории бывшего детского лагеря «Имени В.И.Ленина», в одном из заброшенных помещений.
Специалисты-взрывотехники установили, что в коробке находились боеприпасы, конструктивно схожие с гранатой Ф-1 и гранатой РГД-5, а также больше 200 патронов. Боеприпасы были уничтожены при помощи подрыва.
Напомним, 8 марта на детской площадке на северо-западе Москвы нашли гранату. На место прибыли представители полиции, вызвали кинологов и оцепили участок. Однако специалисты установили, что обнаруженные предмет не опасен, а является муляжом.
ИСТОЧНИК KP.RU