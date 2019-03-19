В Индии рухнуло здание: под завалами могут находиться около 90 человек

СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-19T16:10:55+03:00

При этом уже известно, что в результате ЧП один местный житель погиб

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Во вторник, 19 марта, произошло обрушение здания в индийском городе Дхарвад, расположенном на юго-западе страны, в штате Карнатака.

По некоторым данным, в момент ЧП в магазинах, которые функционировали на первом и втором этажах рухнувшего строения, могли находиться до 150 человек. Также известно о том, что одновременно на третьем этаже шли строительные работы.

По последней информации, в результате инцидента погиб по крайней мере один человек, при этом под завалами могут оставаться еще около 90 местных жителей, пишет газета Times of India.

В настоящее время спасательная операция на месте происшествия продолжается. В районе ЧП работают сотрудники пожарной и аварийно-спасательной служб, а также полиция и медики.

Отметим, это далеко не первый подобный случай в Индии. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июле 2016 года трехэтажное жилое здание обрушилось в индийском городе Бхиванди. Причем тогда без жертв также не обошлось.

ИСТОЧНИК KP.RU