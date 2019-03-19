Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа на переизбрание на пост президента

СЕГОДНЯ 16:17 2019-03-19T16:17:09+03:00

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Наблюдательный совет Сбербанка предложил акционерам переизбрать нынешнего президента, председателя правления банка Германа Грефа на новый срок. Об этом сообщил сам Греф по итогам заседания Набсовета.

«В повестку дня также вопрос об избрании президента, председателя правления, и утверждена моя кандидатура как кандидата для согласования нашими акционерами», - сказал он.

Греф заявил, что он дал свое согласие. «Мы этот вопрос последние два месяца активно дискутировали, потому что я хотел подтверждения курса развития банка, что тот курс, который мы выбрали, построение развитой цифровой экосистемы, что он одобрен государством и акционерами. Я получил такое одобрение», – подчеркнул он.

Окончательное решение акционеры банка примут на годовом собрании Наблюдательный совета 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU