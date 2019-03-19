2019-03-19T17:39:34+03:00
В мире

Кто сменит Нурсултана Назарбаева: Исполняющим обязанности президента Казахстана будет спикер сената

Стало известно, кто сменит Нурсултана Назарбаева. Исполнять обязанности президента Казахстана временно будет Касым-Жомар Токаев
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставкуПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исполнять обязанности президента Казахстана до следующих выборов главы государства будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев. Дата выборов президента пока не объявлена.

Напомним, ранее во вторник, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что складывает с себя полномочия главы государства и уходит в отставку.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - сообщил Назарбаев в обращении к народу Казахстана, транслировавшемся в эфире республиканских телеканалов.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном на протяжении всей его новейшей истории - с 1990 года.

Также Назарбаев отметил, что займет должность председателя Совета безопасности Казахстана. Кроме того, он сохранит посты в партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного совета страны.

Казахстан: Президент Назарбаев заявил об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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