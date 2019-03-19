Кто сменит Нурсултана Назарбаева: Исполняющим обязанности президента Казахстана будет спикер сената
Исполнять обязанности президента Казахстана до следующих выборов главы государства будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев. Дата выборов президента пока не объявлена.
Напомним, ранее во вторник, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что складывает с себя полномочия главы государства и уходит в отставку.
"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - сообщил Назарбаев в обращении к народу Казахстана, транслировавшемся в эфире республиканских телеканалов.
Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном на протяжении всей его новейшей истории - с 1990 года.
Также Назарбаев отметил, что займет должность председателя Совета безопасности Казахстана. Кроме того, он сохранит посты в партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного совета страны.
Казахстан: Президент Назарбаев заявил об отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU