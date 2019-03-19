2019-03-19T16:46:02+03:00
Происшествия

Записка в автомобиле стрелка из Утрехта указывает на террористические мотивы

В правоохранительных органах Нидерландов сообщили, что личной связи между нападавшими и его жертвами обнаружено не было [видео]
Елена Гильманова
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Записка в автомобиле стрелка из Утрехта говорит о террористических мотивахЗаписка в автомобиле стрелка из Утрехта говорит о террористических мотивахФото: REUTERS
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В автомобиле, использованном для бегства подозреваемым в стрельбе в нидерландском Утрехте, была найдена записка, которая позволяет говорить о возможном террористическом характере произошедшего.

В ходе расследования полиция Нидерландов провела обыски в городе и за его пределами.

«Расследование продолжается, в настоящий момент имеются основания полагать, что нападавший имел террористические мотивы. Среди всего прочего в угнанной им машине было найдено письмо, которое дает основания для соответствующих подозрений. Однако другие мотивы также не исключаются» - заявили в прокуратуре.

Правоохранительные органы также сообщили, что личной связи между стрелком и его жертвами обнаружено не было.

Напомним, что в понедельник, 18 марта, на пассажиров трамвая в Утрехте напал мужчина, который открыл беспорядочную стрельбу. Жертвами атаки стали три человек, еще пятеро получили ранения. Сайт kp.ru писал о том, что самого стрелка вскоре задержали. Им оказался 37-летний Гекмен Танис, у которого уже неоднократно были проблемы с законом. Позже помимо основного подозреваемого были задержаны еще двое, 23-летний и 27-летний мужчины.

Стрельба в Утрехте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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