2019-03-19T16:58:58+03:00
Общество

«Артек» планирует принять до 50 тысяч детей в новом сезоне

Пять лет назад эта цифра была на отметке в шест тысяч гостей за сезон
Елена АКИМОВА
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Знаменитый «Артек» в новом сезоне планирует принять до 50 тысяч гостей. Это станет возможным благодаря тому, что заработает новый подведомственный лагерь «Солнечный». В прошлом году отдохнуть в Крым приехали около 40 тысяч школьников из России и других стран. Для сравнения, всего пять лет назад этот показатель был равен всего шести тысячам.

Кстати, в 2019 году, помимо рекорда посетителей, будет принят 150-тысячный артековец. Счет ведется с того момента, как Крым вошел в состав РФ.

Эксперты уверены, что опыт «Артека» со временем смогут перенять многие другие регионы страны.

- Такие места помогают раскрыть творческий потенциал ребенка, помогают ему наладить общение с окружающими. Это уникальное сочетание образовательных и творческих программ, - отмечает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Сегодня в России только четыре федеральных лагеря, которые считаются лучшими: «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан». В 95 процентах путевка в «Артек» достается школьнику бесплатно за достижения в учебе, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что после воссоединения Крыма с Россией для главного детского лагеря полуострова - международного детского центра «Артек» - началась новая эпоха. С 2014 по 2018 годы на его развитие направили 21 миллиард рублей.

В Артеке открылся открылся учебный криминалистический комплекс Следственного комитета.Олег МЫЛЬНИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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