СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-19T17:12:43+03:00

Задымление произошло в жилом доме на северо-востоке Москвы Фото: кадр с видео

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Во вторник, 19 марта, стало известно, что в жилом доме, расположенном на северо-востоке Москвы по адресу: проспект Мира,118, произошло задымление. Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, предположительно, возгорание возникло в подвальном помещении, при этом дым частично проник на лестничные клетки подъездов.

Также очевидцы поделились с «КП» видео с места ЧП. На этой записи видно, что в районе происшествия работают пожарные и медики. Кстати, как выяснилось, сотрудники МЧС РФ, прибывшие на вызов, приняли решение в целях безопасности вывести всех жильцов из здания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698101" frameborder="0"></iframe> В здании на Проспекте мира в Москве произошло задымление.

А чуть позже в столичном главке спасательного ведомства сообщили, что к 15:48 мск задымление удалось ликвидировать.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник в одном из кафе на Арбате в Москве также произошло задымление. Как отмечалось, причиной инцидента стала вспышка жировых отложений в воздуховоде.

ИСТОЧНИК KP.RU