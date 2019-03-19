2019-03-19T17:34:05+03:00
В мире

Чем займется Нурсултан Назарбаев после отставки: Политик останется главой Совбеза и партии "Нур Отан"

Нурсултан Назарбаев рассказал, чем займется после отставки с поста президента Казахстана [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Нурсултан Назарбаев сохранит за собой посты главы СБ Казахстана и партии "Нур Отан"Нурсултан Назарбаев сохранит за собой посты главы СБ Казахстана и партии "Нур Отан"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стало известно, чем займется Нурсултан Назарбаев после отставки с поста президента Казахстана. По его словам, он сохранит за собой должности главы Совета безопасности страны и партии "Нур Отан".

Напомним, ранее во вторник, 19 марта, в телеобращении к народу страны Назарбаев заявил, что сложит свои полномочия.

"Чтобы выполнить завет народа, я работал не покладая рук. Я буду продолжать (работать) главой Совбеза и партии "Нур Отан", - сказал Назарбаев.

Он отметил, что имеет статус первого президента - лидера нации, поэтому может сохранить пост председателя Совбеза. Кроме того, он будет руководитель партией "Нур Отан" и останется членом Конституционного совета.

Исполнять обязанности президента страны будет спикер сената Касым-Жомар Токаев. Он вступит в должность в 9.00 20 марта.

Казахстан: Президент Назарбаев заявил об отставке.

Совет безопасности Казахстана был сформирован в 1991 году для разработки решений по вопросам обороноспособности и национальной безопасности, сохранению государственного суверенитета, защите конституционных прав и свобод граждан страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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