Тахографы будут сообщать о нарушения водителей в режиме онлайн

СЕГОДНЯ 17:23 2019-03-19T17:23:49+03:00

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Тахографы научат в режиме онлайн сообщать о нарушениях, которые совершает водителей. Это может быть превышение скоростного режима или нарушение режима работы и отдыха. На создание умной системы уйдет порядка 1,4 миллиардов рублей.

Планируется, что новинки установят на грузовиках и пассажирских автобусах. Это позволит выписывать штрафы уже без камер и инспекторов ГИБДД, но, чтобы оснастить все автомобили такими системами, нужно найти еще не один десяток миллиардов рублей.

Минтранс планирует внести в правительство законопроект, который обяжет владельцев транспортных средств устанавливать передающие тахографы. Для тех, у кого установлен регистратор старого образца, введут переходный период.

- В России более двух миллионов грузовиков и автобусов, которые принадлежат ИП. Большая половина из них оборудована аналоговыми тахографами, которые не позволяют передавать данные в автоматическом режиме. Замена – это большие затраты. Средняя стоимость современного тахографа составляет от 36 до 60 тысяч рублей. Было бы целесообразно совместить такую систему контроля с системой «Платон», - комментирует газете «Известия» председатель ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

ИСТОЧНИК KP.RU