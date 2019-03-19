2019-03-19T17:23:49+03:00
Общество

Тахографы будут сообщать о нарушения водителей в режиме онлайн

На разработку такой системы потребуется 1,4 миллиарда рублей
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Автобусы и грузовики хотят оснастить "умными" тахографамиАвтобусы и грузовики хотят оснастить "умными" тахографамиФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Тахографы научат в режиме онлайн сообщать о нарушениях, которые совершает водителей. Это может быть превышение скоростного режима или нарушение режима работы и отдыха. На создание умной системы уйдет порядка 1,4 миллиардов рублей.

Планируется, что новинки установят на грузовиках и пассажирских автобусах. Это позволит выписывать штрафы уже без камер и инспекторов ГИБДД, но, чтобы оснастить все автомобили такими системами, нужно найти еще не один десяток миллиардов рублей.

Минтранс планирует внести в правительство законопроект, который обяжет владельцев транспортных средств устанавливать передающие тахографы. Для тех, у кого установлен регистратор старого образца, введут переходный период.

- В России более двух миллионов грузовиков и автобусов, которые принадлежат ИП. Большая половина из них оборудована аналоговыми тахографами, которые не позволяют передавать данные в автоматическом режиме. Замена – это большие затраты. Средняя стоимость современного тахографа составляет от 36 до 60 тысяч рублей. Было бы целесообразно совместить такую систему контроля с системой «Платон», - комментирует газете «Известия» председатель ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
России нужны талантливые и мотивированные на интересную работу люди
Участники экспериментального «полета» на Луну рассказали, чем займутся на досуге
Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на внутренние авиарейсы
Песков: Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
Помпео надеется на скорое заключение торгового соглашения США и КНР
США расширил санкции в отношении Венесуэлы
Песков: Путин и Назарбаев разговаривали по телефону днем во вторник
Следователи начали проверку после обнаружения мальчика-маугли в Подмосковье
Канадский хоккеист набросился на судью с кулаками
Чем займется Нурсултан Назарбаев после отставки: Политик останется главой Совбеза и партии "Нур Отан"
Задымление произошло в жилом доме на северо-востоке Москвы
Эрдоган готов вернуть смертную казнь в Турции
«Артек» планирует принять до 50 тысяч детей в новом сезоне
Москалькова вылетит в Киев для присутствия на суде по делу Вышинского
Климкин заявил, что минские соглашения находятся «в коме»
Записка в автомобиле стрелка из Утрехта указывает на террористические мотивы