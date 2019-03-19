2019-03-19T17:38:24+03:00
Происшествия

Канадский хоккеист набросился на судью с кулаками

Николас Сайр остался недоволен судейством и наглядно продемонстрировал степень своего раздражения [видео]
Елена АКИМОВА
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Канадский хоккеист устроил драку на льдуКанадский хоккеист устроил драку на льду
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Любительский матч в Канаде закончился рукоприкладством. Хоккеист Николас Сайр решил объяснить судье, что он не прав и даже продемонстрировал, насколько расстроился судейством. Обида была так сильна, что Сайр не сдержал эмоций и ударил арбитра в голову.

Все произошло в считанные секунды, но товарищи по команде сразу же оттащили хулигана от пострадавшего. Случившееся на льду попало на видео и оказалось в Сети.

Ролик опубликовал пользователь под ником Артем Гаев. На своей странице в Twitter он написал, что это канадская инструкция, «как нужно объяснять судье, что он не прав...», пишет сайт Дни.ру.

Канадский хоккеист напал с кулаками на судью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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