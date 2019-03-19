Канадский хоккеист набросился на судью с кулаками

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-19T17:38:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Любительский матч в Канаде закончился рукоприкладством. Хоккеист Николас Сайр решил объяснить судье, что он не прав и даже продемонстрировал, насколько расстроился судейством. Обида была так сильна, что Сайр не сдержал эмоций и ударил арбитра в голову.

Все произошло в считанные секунды, но товарищи по команде сразу же оттащили хулигана от пострадавшего. Случившееся на льду попало на видео и оказалось в Сети.

Ролик опубликовал пользователь под ником Артем Гаев. На своей странице в Twitter он написал, что это канадская инструкция, «как нужно объяснять судье, что он не прав...», пишет сайт Дни.ру.

Канадский хоккеист напал с кулаками на судью.

ИСТОЧНИК KP.RU