Следователи начали проверку после обнаружения мальчика-маугли в Подмосковье
Во вторник, 19 марта, Следственный комитет России (СКР) начал проверку по информации о шестилетнем мальчике, который, по некоторым данным, в течение двух дней находился в квартире с погибшей бабушкой.
Как выяснилось, в ближайшее время правоохранители намерены проверить условия проживания ребенка в семье и опросить его родственников и соседей.
«В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будут проверены условия проживания ребенка в семье, опрошены родственники и соседи», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте подмосковного главка СКР.
Мальчик двое суток провёл с мёртвой бабушкой.
Как первым сообщил сайт kp.ru, в деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья в течении двух дней с телом погибшей 79-летней женщины находился ее шестилетний внук. Более того, как оказалось, мальчик с самого детства жил в настоящем аду: его брат близнец погиб в туалете, а отец-садист постоянно избивал жену и мать.
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ИСТОЧНИК KP.RU