2019-03-19T18:02:40+03:00
Общество

Следователи начали проверку после обнаружения мальчика-маугли в Подмосковье

Ранее "КП" стало известно, что ребенок в течение двух дней находился рядом с мертвой бабушкой [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Следователи начали проверку после обнаружения мальчика-маугли в ПодмосковьеСледователи начали проверку после обнаружения мальчика-маугли в ПодмосковьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 19 марта, Следственный комитет России (СКР) начал проверку по информации о шестилетнем мальчике, который, по некоторым данным, в течение двух дней находился в квартире с погибшей бабушкой.

Как выяснилось, в ближайшее время правоохранители намерены проверить условия проживания ребенка в семье и опросить его родственников и соседей.

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будут проверены условия проживания ребенка в семье, опрошены родственники и соседи», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте подмосковного главка СКР.

Мальчик двое суток провёл с мёртвой бабушкой.

Как первым сообщил сайт kp.ru, в деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья в течении двух дней с телом погибшей 79-летней женщины находился ее шестилетний внук. Более того, как оказалось, мальчик с самого детства жил в настоящем аду: его брат близнец погиб в туалете, а отец-садист постоянно избивал жену и мать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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