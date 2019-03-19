США расширил санкции в отношении Венесуэлы

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-19T18:00:52+03:00

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Вашингтон принял решение расширить санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven (Compania general de mineria de Venezuela) и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата. Соответствующие заявление Минфина США было распространено во вторник 12 марта.

Более того, в так называемый «черный» санкционный список США, Specially Designated Nationals List, были включены одно физическое лицо и одно юридическое лицо из Боливарианской Республики.

Американская сторона также вывела из-под санкций двенадцать физических лиц. Из черного списка были исключены связанные с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо. Американское Министерство Финансов пока не прокомментировало эти меры.

Напомним 1 марта, стало известно о расширении американских санкций в отношении Боливарианской Республики. Минфин США внес в черный список шесть высокопоставленных венесуэльских силовиков. В Вашингтоне считают, что эти лица причастны к нарушению прав человека и мешали доставке гуманитарной помощи США в Венесуэлу.

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ИСТОЧНИК KP.RU