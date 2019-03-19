2019-03-19T18:27:41+03:00
Политика

Песков: Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

Исполняющим обязанности главы региона стал Алексей Текслер из Минэнерго РФ
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Во вторник, 19 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что глава нашего государства Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

При этом, по словам представителя Кремля, российский лидер назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера, который ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.

«Президент Путин принял отставку губернатора Дубровского. Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер», - сказал Песков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник стало известно, что нынешний губернатор Челябинской области уходит в отставку. По словам самого политика, он написал заявление по собственному желанию. «Мной направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это мое личное решение», - подчеркнул Борис Дубровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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