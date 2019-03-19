Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на внутренние авиарейсы

СЕГОДНЯ 18:35 2019-03-19T18:35:22+03:00

В Министерстве транспорта полагают, что такие меры позволят обеспечить стабильное функционирование отрасли пассажирских авиаперевозок

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Для того, чтобы не допустить дальнейшего роста на авиабилеты и обеспечить стабильное функционирование отрасли авиаперевозок, Министерство транспорта России предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы.

«Минтранс представил в Минфин России предложения по системным мерам, направленным на поддержание стабильного функционирования отрасли пассажирских авиаперевозок и недопущение роста тарифов. Среди возможных мер - обнуление ставки НДС на все внутренние перевозки, включая Москву, в увязке с повышением уровня возмещения авиакомпаниям суммы акциза на авиатопливо», - передает ТАСС сообщение в пресс-службе Минтранса.

Ранее, в конце февраля правительство России поручило Минфину совместно с Минтрансом, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой разработать и представить до 20 марта текущего года предложения «о системных мерах, направленных на стабилизацию и улучшение финансово-экономического состояния авиаперевозчиков».

В январе прошлого года kp.ru писал, что ФАС проводил проверку и анализировал цены на авиабилеты, после чего составил план работы с авиакомпаниями над изменением алгоритма ценообразования - с тем, чтобы необоснованно цены не завышались.

ИСТОЧНИК KP.RU