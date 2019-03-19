2019-03-19T18:45:15+03:00
Общество

России нужны талантливые и мотивированные на интересную работу люди

Об этом Владимир Путин сообщил победителям конкурса «Лидеры России»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Президент России Владимир Путин рассчитывает, что новые перспективы, открывающиеся для победителей конкурса «Лидеры России», будут полезны и им самим, и управленческим структурам, сообщает ТАСС.

- Мне очень приятно отметить, что в этом году у нас рекордное число заявок на этот конкурс - 227 тыс., 300 финалистов, все финалисты получат по 1 млн рублей, - сообщил глава государства на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Победители - 104 человека - получат, кроме денежного вознаграждения, еще и наставников, доказавших свою состоятельность результатами своего труда. Президент надеется, что новые перспективы будут «не только интересны, но и полезны для различного рода деятельности - это и социальная сфера, и бизнес, и государственная, муниципальная служба».

- Практика предыдущих мероприятий подобного рода показывает, что это имеет смысл и для различных уровней управления, для различных сфер деятельности, и для тех, кто принимает участие в этих мероприятиях, - заметил Владимир Путин.

По оценке президента России, конкурс «Лидеры России» становится все более престижным и интересным. При этом власти проводят «и другие мероприятия, связанные с поиском талантливых, мотивированных на интересную работу людей, людей молодых, перспективных», добавил президент

Напомним, второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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