МИД РФ вернул без рассмотрения ноту Украины по поводу визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел РФ без рассмотрения и реакции вернуло Украине ноту протеста, направленную в Москву в связи с визитом президента России в Крым. Соответствующие заявление было предоставлено российским дипведомством во вторник, 19 марта.
«Что же касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции», - говорится в комментарии МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «ни МИД Украины, ни кто бы то ни был не вправе указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве в российском внешнеполитическом ведомстве».
Напомним, Путин посетил полуостров 18 марта 2019 года в рамках празднования пятилетия его возвращения в состав Российской Федерации. В ходе своей поездки президент встретился с жителями Крыма в Симферополе. Он также пообщался с представителями местных общественных организаций и принял участие в памятных торжествах.
В торжествах по случаю пятой годовщины вхождения Крыма в состав РФ также принимали участие спикер Госдумы Вячеслав Володин с лидерами всех думских фракций, а также министры просвещения и здравоохранения России Ольга Васильева и Вероника Скворцова.
Путин встречается с крымчанами в Симферополе.
ИСТОЧНИК KP.RU