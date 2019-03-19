2019-03-19T18:55:03+03:00
Политика

МИД РФ вернул без рассмотрения ноту Украины по поводу визита Путина в Крым

В дипведомстве заявили, что Киев не вправе указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве [видео]
Елена Гильманова
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МИД РФ вернул без рассмотрения ноту Украины по поводу визита Путина в КрымМИД РФ вернул без рассмотрения ноту Украины по поводу визита Путина в КрымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел РФ без рассмотрения и реакции вернуло Украине ноту протеста, направленную в Москву в связи с визитом президента России в Крым. Соответствующие заявление было предоставлено российским дипведомством во вторник, 19 марта.

«Что же касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции», - говорится в комментарии МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «ни МИД Украины, ни кто бы то ни был не вправе указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве в российском внешнеполитическом ведомстве».

Напомним, Путин посетил полуостров 18 марта 2019 года в рамках празднования пятилетия его возвращения в состав Российской Федерации. В ходе своей поездки президент встретился с жителями Крыма в Симферополе. Он также пообщался с представителями местных общественных организаций и принял участие в памятных торжествах.

В торжествах по случаю пятой годовщины вхождения Крыма в состав РФ также принимали участие спикер Госдумы Вячеслав Володин с лидерами всех думских фракций, а также министры просвещения и здравоохранения России Ольга Васильева и Вероника Скворцова.

Путин встречается с крымчанами в Симферополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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