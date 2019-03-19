2019-03-19T19:20:12+03:00
Политика

Франция не обращалась к РФ с запросом о задержании экс-главы ВФЛА Балахничева

Ранее появилась информация о том, что власти Пятой республики выдали ордер на арест бывшего спортивного чиновника
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин БалахничевЭкс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин БалахничевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Во вторник, 19 марта, в российских правоохранительных органах прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что французские власти выдали ордер на арест экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и бывшего старшего тренера российской сборной по этому виду спорта Алексея Мельникова.

Как заявил источник ТАСС, Франция не обращалась к РФ с запросом о задержании и возможной выдаче бывших спортивных чиновников. «В настоящее время никаких запросов от французских компетентных органов в Россию пока не поступало. Власти Франции не уведомляли российскую сторону об ордере на арест Балахничева и Мельникова», - сказал собеседник агентства.

Кстати, отметим, у Запада уже давно есть претензии к Балахничеву и Мельникову. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад комитет по этике Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) пожизненно отстранил экс-президента ВФЛА и бывшего тренера сборной нашей страны по легкой атлетике от любой деятельности, связанной со спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Немецкий депутат призвал «срочно отменить» санкции ЕС против России
МИД РФ вернул без рассмотрения ноту Украины по поводу визита Путина в Крым
России нужны талантливые и мотивированные на интересную работу люди
Участники экспериментального «полета» на Луну рассказали, чем займутся на досуге
Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на внутренние авиарейсы
Песков: Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
Помпео надеется на скорое заключение торгового соглашения США и КНР
США расширил санкции в отношении Венесуэлы
Песков: Путин и Назарбаев разговаривали по телефону днем во вторник
Следователи начали проверку после обнаружения мальчика-маугли в Подмосковье
Канадский хоккеист набросился на судью с кулаками
Тахографы будут сообщать о нарушения водителей в режиме онлайн
Чем займется Нурсултан Назарбаев после отставки: Политик останется главой Совбеза и партии "Нур Отан"
Задымление произошло в жилом доме на северо-востоке Москвы
Эрдоган готов вернуть смертную казнь в Турции
«Артек» планирует принять до 50 тысяч детей в новом сезоне
Москалькова вылетит в Киев для присутствия на суде по делу Вышинского
Климкин заявил, что минские соглашения находятся «в коме»
Записка в автомобиле стрелка из Утрехта указывает на террористические мотивы