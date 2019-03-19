Франция не обращалась к РФ с запросом о задержании экс-главы ВФЛА Балахничева

СЕГОДНЯ 19:20 2019-03-19T19:20:12+03:00

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Во вторник, 19 марта, в российских правоохранительных органах прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что французские власти выдали ордер на арест экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и бывшего старшего тренера российской сборной по этому виду спорта Алексея Мельникова.

Как заявил источник ТАСС, Франция не обращалась к РФ с запросом о задержании и возможной выдаче бывших спортивных чиновников. «В настоящее время никаких запросов от французских компетентных органов в Россию пока не поступало. Власти Франции не уведомляли российскую сторону об ордере на арест Балахничева и Мельникова», - сказал собеседник агентства.

Кстати, отметим, у Запада уже давно есть претензии к Балахничеву и Мельникову. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад комитет по этике Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) пожизненно отстранил экс-президента ВФЛА и бывшего тренера сборной нашей страны по легкой атлетике от любой деятельности, связанной со спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU