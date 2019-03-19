2019-03-19T19:58:20+03:00
Наука

Главную математическую премию мира впервые получила женщина

Лауретом Абелевской премии стала американка Карен Уленбек
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Математик Карен Уленбек.Математик Карен Уленбек.
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Впервые за 17 лет Норвежская академия наук присудила Абелевскую премию женщине Карен Уленбек. Об этом сообщает сайт премии.

Абелевская премия, которую прозвали "Нобелевской премией по математике", вручается Норвежской академией наук с 2003 года. Её размер составляет 45 миллионов рублей. Карен Уленбек была удостоена этой престижной награды за вклад в развитие поиска единой теории поля, то есть единой формулы для описания всех физических процессов.

Она уже много лет занимается наукой и работает профессором Техасского университета в Остине.

Организаторы премии отдельно отметили роль 76-летней ученой Карен Уленбек в развитии гендерного равенства в современной науке. Возможно, именно ей удастся повысить заинтересованность женщин в математике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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