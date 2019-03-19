Главную математическую премию мира впервые получила женщина
Впервые за 17 лет Норвежская академия наук присудила Абелевскую премию женщине Карен Уленбек. Об этом сообщает сайт премии.
Абелевская премия, которую прозвали "Нобелевской премией по математике", вручается Норвежской академией наук с 2003 года. Её размер составляет 45 миллионов рублей. Карен Уленбек была удостоена этой престижной награды за вклад в развитие поиска единой теории поля, то есть единой формулы для описания всех физических процессов.
Она уже много лет занимается наукой и работает профессором Техасского университета в Остине.
Организаторы премии отдельно отметили роль 76-летней ученой Карен Уленбек в развитии гендерного равенства в современной науке. Возможно, именно ей удастся повысить заинтересованность женщин в математике.
ИСТОЧНИК KP.RU