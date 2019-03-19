2019-03-19T20:35:32+03:00
Москва

Выяснились странные обстоятельства пропажи картин из галереи в центре Москвы

Речь идет об исчезновении пяти рисунков живописцев Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова
Дарья ИВАШКИНА
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В настоящее время полиция проводит проверку по факту исчезновения пяти эскизовВ настоящее время полиция проводит проверку по факту исчезновения пяти эскизовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 19 марта, стало известно о пропаже картин из галереи в центре Москвы при весьма странных обстоятельствах.

Как выяснилось, на прошлой неделе культуролог и историк искусств по имени Любовь, которая арендует павильон в галерее «Артефакт» на Пречистенке, недосчиталась пяти рисунков живописцев Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова. Причем, по словам женщины, общая стоимость пропавших работ составляет около 700 тысяч рублей.

После случившегося правоохранители опросили сотрудницу галереи, но та не смогла точно сказать, когда и при каких обстоятельствах пропали работы известных русских художников. При этом она предположила, что рисунков либо вообще не было на выставке, либо они были утеряны при перевозке. В настоящее время полиция проводит проверку по факту исчезновения пяти эскизов, сообщает сайт mk.ru.

Кстати, напомним о картине Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая недавно ненадолго пропала из Третьяковской галереи. Как писал сайт kp.ru, 27 января это полотно похитили: неизвестный прямо на глазах посетителей снял со стены полотно и скрылся с места преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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