Губернатор Челябинской области подал в отставку

СЕГОДНЯ 21:12 2019-03-19T21:12:04+03:00

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«Мною направлено обращение Президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это мое личное решение. Уверен, что поступаю правильно. Сделано многое, но впереди новые цели и задачи», — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, обращение которого опубликовано на официальном сайте главы области.

Глава региона поблагодарил всех жителей Челябинской области за поддержку, заверив, что интересы челябинцев всегда были для него превыше всего.

Временно исполняющим обязанности главы региона президент России назначил Алексея Текслера, который до этого занимал пост первого заместителя министра энергетики. На личной встрече с новым губернатором Владимир Путин отметил, что Текслеру предстоит возглавить важный регион. Новый глава области заверил президента, что приложит все усилия, чтобы получить поддержку ее жителей.

Владимир Путин отметил, что Алексей Текслер родился в Челябинске и прожил там более 16 лет.

- Так что это ваш родной город, вы его знаете хорошо и, в целом, в этом большом регионе продолжали достаточно долго жить, работать и Норильск возглавляли - один из промышленных наших городов, - добавил президент. Он также отметил управленческий опыт своего собеседника, который тот приобрел, шесть лет работая первым заместителем министра энергетики.

- Как вы к этому относитесь - первое, и второе, если да, то что вы видите в качестве приоритетных задач развития чрезвычайно важного промышленного региона? - поинтересовался глава государства, указав на то, что Текслеру придется на новой работе решать и проблемы самого Челябинска, в том числе вопросы развития и экологии.

- Я готов возглавить регион, - принял предложение Текслер. - Спасибо за доверие.

Экспертное сообщество позитивно оценило назначение нового главы Челябинской области.

- Назначение Текслера — продолжение кадровой политики Кремля, которая в последнее время практикуется. Вспомните назначения губернаторов осенью, - обратил внимание политолог Марат Баширов. - Текслер из первого выпуска Высшей школы госуправления, где проходили обучение перспективные кандидаты в управленцы. Это один из первых кадровых проектов Кремля, который запускал Сергей Кириенко.

Политолог признает, что назначение Алексея Текслера главой региона — потеря для электроэнергетики. Именно этот сектор он курировал в должности первого заместителя министра энергетики. Вопрос в том, кому эти полномочия будут переданы. С другой стороны в Челябинской области много проектов и предприятий, ориентированных именно на электроэнергетику. В частности имеются активы финской компании «Фортум», которая позволяет переводить угольную генерацию на газ, таким образом улучшая экологию.

- Для Алексея Текслера это личный вызов. Я знаю его достаточно хорошо - человек взвешенный, осторожный. Челябинская область — пересечение интересов многих разных групп финансово-промышленных, где существует целый узел непростых проблем, - резюмировал Марат Баширов. - Одно дело работать на высокой государственной должности в федеральном министерстве, другое дело становиться губернатором, где совершенно другие компетенции. Ему необходимо во многом перестраиваться. Это больше политическая должность. В сентябре Алексею Текслеру предстоят выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU