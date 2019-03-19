МИД РФ призвал США отказаться от идеи применения силы в Венесуэле

СЕГОДНЯ 22:02 2019-03-19T22:02:59+03:00

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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о состоявшихся в Риме российско-американских консультациях по Венесуэле. Как заметил дипломат, диалог был «честным и профессиональным», при этом он отметил, что различия в отношении Москвы и Вашингтона к происходящему в боливарианской республике «огромны».

Также Рябков заявил, что в ходе переговоров российская сторона обратилась к американским коллегам с призывом отказаться от идеи возможного применения силы для урегулирования венесуэльского кризиса. «Мы настоятельно призывали коллег отказаться от соблазна прибегнуть к использованию инструментов военной силы», - сказал замглавы МИД РФ в эфире телеканала RT.

По мнению дипломата, кризис в боливарианской республике должен быть разрешен на основе соблюдения принципов международного права и устава ООН.

Между тем напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во вторник, 19 марта, США расширили санкции в отношении Венесуэлы. В частности, Вашингтон внес в санкционный список государственную горнодобывающую компанию Minerven и ее директора Адриана Антонио Пердомо Мата.

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ИСТОЧНИК KP.RU