В аэропорту Тегерана загорелся самолет со 100 пассажирами на борту
Во вторник, 19 марта, стало известно о ЧП, случившемся в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране: там загорелся заходивший на посадку пассажирский самолет иранской авиакомпании Iran Air.
Как выяснилось, ЧП случилось около 21:00 по местному времени (21:30 мск). По некоторым данным, в момент инцидента на борту воздушного судна находилось около ста человек, сообщает местное агентство Fars News.
При этом в сети уже появилось видео, на котором запечатлено, как лайнер совершает посадку. Также, судя по этой записи, после приземления к самолету сразу же были направлены пожарные и медики.
А чуть позже в департаменте по чрезвычайным ситуациям Тегерана раскрыли некоторые подробности инцидента. Оказалось, что лайнер не выпустил шасси при заходе посадке.
Между тем, по предварительной информации, в результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших. Всех пассажиров благополучно эвакуировали из горящего воздушного судна.
ИСТОЧНИК KP.RU