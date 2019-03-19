СЕГОДНЯ 22:34 2019-03-19T22:53:50+03:00

В аэропорту Тегерана загорелся самолет со 100 пассажирами на борту Фото: кадр с видео

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших [видео]

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Во вторник, 19 марта, стало известно о ЧП, случившемся в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране: там загорелся заходивший на посадку пассажирский самолет иранской авиакомпании Iran Air.

Как выяснилось, ЧП случилось около 21:00 по местному времени (21:30 мск). По некоторым данным, в момент инцидента на борту воздушного судна находилось около ста человек, сообщает местное агентство Fars News.

При этом в сети уже появилось видео, на котором запечатлено, как лайнер совершает посадку. Также, судя по этой записи, после приземления к самолету сразу же были направлены пожарные и медики.

А чуть позже в департаменте по чрезвычайным ситуациям Тегерана раскрыли некоторые подробности инцидента. Оказалось, что лайнер не выпустил шасси при заходе посадке.

Между тем, по предварительной информации, в результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших. Всех пассажиров благополучно эвакуировали из горящего воздушного судна.

ИСТОЧНИК KP.RU