Снайпер «Джебхат ан-Нусры» обстрелял школьный автобус в пригороде Алеппо
В пригороде сирийского Алеппо 19 марта снайпер обстрелял школьный автобус, в котором находились дети и их учительница. Об этом сообщает наш корреспондент.
Нападение произошло во второй половине дня со стороны подконтрольной террористическим формированиям территории района Лерамун. Стрелял боевик запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра", которая является ответвлением "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ).
Учительница закрывала детей собой от снайпера
От рук снайпера на месте погиб маленький мальчик и ранена учительница, которая пыталась укрыть остальных детей от прицельного огня боевика. Она с тяжелым ранением доставлена в одну из городских больниц.
Дети услышали, как по автобусу начали стрелять
"Я находилась в школьном автобусе, который развозил детей по домам. Мы договорились с их родителями, чтобы они встречали своих детей в безопасном месте, так как знали, что по дороге может быть небезопасно. По пути я услышала одиночные выстрелы и попадание пуль в автобус. Один мальчик оказался передо мной. Потом мы остановились и побежали из автобуса кто куда, спасаясь. Я потеряла сознание и очнулась только в больнице", - рассказала учительница.
Женщина госпитализирована с тяжелыми ранениями
Женщина просила не называть ее имя. Этот не первый случай обстрела мирных жителей боевиками. Три дня назад от снайперского огня в Алеппо погиб мирный житель. От рук снайперов погибли уже десятки мирных граждан.
Очевидно, что провокация боевиков направлена на дестабилизацию обстановки в Идлибской зоне деэскалации и срыв действия соглашения о создании демилитаризованной зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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