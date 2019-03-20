Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

СЕГОДНЯ 01:04 2019-03-20T01:04:59+03:00

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Во время перелёта Министра обороны РФ Сергея Шойгу над территорией Сирии борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Также министерство опубликовало на официальной страничке в Fcebook видео этого полета. В коротком ролике запечатлен вид из самолета Шойгу. В иллюминатор видно, что за лайнером следуют истребители Су-35С.

Минобороны опубликовало видео сопровождения борта с Шойгу над Сирией.Самолет главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим

Как писал ранее сайт kp.ru, 19 марта стало известно о рабочей поездке министра обороны РФ в Сирию. В Дамаске генерал российской армии провел встречу с президентом арабской республики Башаром Асадом и передал ему послание от главы нашего государства Владимира Путина.

Также в ходе переговоров стороны обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии, возвращения беженцев к местам своего проживания в САР и оказания сирийскому населению гуманитарной помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698148" frameborder="0"></iframe> Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию.

ИСТОЧНИК KP.RU