В начале апреля в Москве потеплеет выше нормы

СЕГОДНЯ 01:20 2019-03-20T01:20:59+03:00

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В Москве среднесуточная температура в первую неделю апреля поднимется выше нормы. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

Но перед этим, по его словам, температура сначала немного понизится.

"В конце марта, числа 28, будет очередной тыл циклона, - некоторое похолодание. А дальше следующий циклон в начале апреля принесет тепло", - цитирует его слова ТАСС.

Анатолий Цыганков отметил, что согласно долгосрочным прогнозам, среднесуточная температура в апреле в целом будет выше нормы. Но говорить за весь месяц пока нельзя. Пока что синоптики обещают аномальное тепло до 10 апреля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что примерно к 19-20 марта природа в Москве наконец-то прогреется и среднесуточные температурные показатели станут положительными.

ИСТОЧНИК KP.RU