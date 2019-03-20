2019-03-20T02:43:18+03:00
Происшествия

Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о стрельбе в Утрехте

Правоохранители отпустили из-под стражи двух других мужчин, задержанных сразу после нападения
Юлия ДИВЕЕВА
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В деле о стрельбе в Утрехте появился новый подозреваемыйВ деле о стрельбе в Утрехте появился новый подозреваемыйФото: REUTERS
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В Нидерландах задержан еще один подозреваемых в причастности к стрельбе в городе Утрехте. Об этом сообщили в полиции.

Сорокалетнего мужчину взяли под стражу вечером 19 марта. Его роль в нападении еще не расследована. Полиция также освободила двух других мужчин, арестованных после стрельбы, и сказала, что их больше не считают подозреваемыми.

В СИЗО остается пока лишь сам нападавший - 37-летний Гёкмен Таныш турецкого происхождения, пишет агентство Associated Press.

Напомним, что в понедельник, 18 марта, на пассажиров общественного транспорта в городе Утрехте напал вооруженный мужчина, который открыл беспорядочную стрельбу. Жертвами атаки стали три человека, еще пятеро получили ранения.

О стрелявшем известно, что него уже неоднократно были проблемы с законом. Так мужчина был осужден за кражу, пьянство в общественном месте и проходил подозреваемым по делу об убийстве и изнасиловании. Также у него могут быть психические проблемы.

Стрельба в Утрехте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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