Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о стрельбе в Утрехте
В Нидерландах задержан еще один подозреваемых в причастности к стрельбе в городе Утрехте. Об этом сообщили в полиции.
Сорокалетнего мужчину взяли под стражу вечером 19 марта. Его роль в нападении еще не расследована. Полиция также освободила двух других мужчин, арестованных после стрельбы, и сказала, что их больше не считают подозреваемыми.
В СИЗО остается пока лишь сам нападавший - 37-летний Гёкмен Таныш турецкого происхождения, пишет агентство Associated Press.
Напомним, что в понедельник, 18 марта, на пассажиров общественного транспорта в городе Утрехте напал вооруженный мужчина, который открыл беспорядочную стрельбу. Жертвами атаки стали три человека, еще пятеро получили ранения.
О стрелявшем известно, что него уже неоднократно были проблемы с законом. Так мужчина был осужден за кражу, пьянство в общественном месте и проходил подозреваемым по делу об убийстве и изнасиловании. Также у него могут быть психические проблемы.
Стрельба в Утрехте.
ИСТОЧНИК KP.RU