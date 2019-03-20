2019-03-20T04:38:33+03:00
Звезды

Бриджит Бардо назвала дегенератами жителей острова Реюньона

Актриса осудила религиозные традиции индусов-тамилов
Юлия ДИВЕЕВА
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Бриджит БардоБриджит БардоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Французская актрисах Бриджит Бардо назвала остров Реюньона, расположенный в Индийском океане, "дьявольским", а его жителей "дегенератами". Известная защитница животных 18 марта направила властям острова письмо, в котором обвинила их в жестокости по отношению к братьям нашим меньшим.

Возмутили Бардо религиозные традиции индусов-тамилов, которые во время праздников делают жертвоприношения богам. Они отрубают голову козам, а их истанки выбрасывают в море, что привлекает к побережью острова акул. Также актриса выразила недовольство тем, как на Реюньоне обращаются с собаками и кошками.

Бардо обвинила индусов в варварстве. По мнению кинодивы, у жителей острова "сохранились их гены дикости", и среди них "все еще живы привычки каннибализма, оставшиеся в наследие от далеких столетий", передает ТАСС.

Актриса неоднократно выступала с осуждением в резкой форме нарушений норм гуманного обращения с животными. Французский суд уже пять раз выносил обвинительные приговоры в отношении Бардо, признавая ее высказывания провоцирующими расовую ненависть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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