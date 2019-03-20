СЕГОДНЯ 05:19 2019-03-20T05:19:42+03:00

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Российский модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету. Известно, что снаряд пока имеет название "изделие 305".

Ракета предназначена для круглосуточного поражения бронетехники и железобетонных укреплений. Дальность поражения составляет более 25 километров. На одном Ми-28НМ может быть установлено до восьми таких снарядов.

Как передает ТАСС, ракета будет находить цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы, то есть маршрут будет вноситься в память системы в момент запуска с вертолета.

Координаты цели будут поступатьв навигационную систему Ми-28НМ через средства обнаружения вертолета или из единой системы управления войсками.

Последней ступенью будет в ракете станет головка самонаведения для обнаружения цели в заданном районе и поражения. Вертолет сможет получать видеосигнал с ракеты по защищенной информационно-командной радиолинии, добавил источник.

ИСТОЧНИК KP.RU