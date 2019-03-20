Президент Чехии назвал Турцию союзником ИГ*

СЕГОДНЯ 06:16 2019-03-20T06:16:13+03:00

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Турция поддерживала и снабжала боевиков террористической организации “Исламское государство” (ИГ*, запрещена в РФ), когда они захватывали территории в Сирии и Ираке. Такое заявление во вторник сделал президент Чехии Милош на встрече с представителями общественности.

По его мнению, нападения турецкой армии на вооруженные курдские формирования говорят о том, что Анкара является союзником ИГ.

"Это означает, что именно Турция, несмотря на то, что она является членом НАТО и хочет вступить в Евросоюз, в который маловероятно будет принята, выступала посредником в логистических операциях по снабжению "Исламского государства", пока то оккупировало значительную часть Сирии и Ирака”, - сказал Земан.

Президент напомнил, что еще одним свидетельством помощи Турции террористам, может являться вывоз нефти с территорий, занятых боевиками, передает ТАСС.

Глава Чехии уверен, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган проводит политику по исламизации своей страны, которая все меньше похожа на государство, построенное реформатором Кемалем Мустафой Ататюрком.

"Это уже не секулярное государство Ататюрка, а государство, которое исповедует исламскую идеологию, а из этого логически следует, что оно стоит близко к исламским радикалам", - считает президент Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU