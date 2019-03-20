Программу маткапитала могут продлить до 2024 года

СЕГОДНЯ 07:45 2019-03-20T07:46:29+03:00

Программа материнского капитала может быть продлена до 2024 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Программу материнского капитала в России могут продлить после 2021 года. Об этом ранее сообщали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, указав, что есть высокая доля вероятность, а теперь в Министерстве труда занялись соответствующими документами, чтобы вынести предложение на рассмотрение правительства.

Если идея будет поддержана, то социальные выплаты за рождение детей сохранятся в стране до 2024 года. В Минтруде отмечают, что предложения по продлению программы будут готовы в III квартале этого года. Помимо сроков планируется оценить эффективность механизмов распоряжения капиталов. Сегодня потратить сертификат можно на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери или социальную адаптацию ребенка-инвалида.

Ежегодно в стране детские сертификаты получают около 700-800 тысяч семей, но в из-за «демографической ямы», в которую наша страна попала в 1990-х, в ближайшем будущем эта цифра может сократиться на 30%.

С 2006 года, до введения программы в России приходилось в среднем 10,3 рождения на 1 тыс. человек, а к 2014 году этот показатель вырос до 13,3, свидетельствуют данные Росстата.

- Государство при всем желании не сможет увеличить число женщин детородного возраста. А вот предложить сертификаты за рождение второго, третьего и последующего ребенка – это возможно. Данную меру стоит поддержать, - комментирует газете «Известия» председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Ранее в правительстве отметили, что намерены вдвое сократить сроки выдачи материнского капитала и оформления документов на него. Вместо одного месяца процедура будет занимать до 15 дней с момента приема заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU