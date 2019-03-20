Умер гитарист Берни Торме, работавший с Оззи Озборном и Иэном Гилланом

СЕГОДНЯ 07:46 2019-03-20T08:01:31+03:00

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В Лондоне умер ирландский гитарист Берни Торме. Об этом сообщает официальный сайт музыкальной премии "Грэмми".

Торме скончался 17 марта в больнице, где проходил лечение от пневмонии. Ему было 66 лет.

"Проснулся, чтобы узнать, что мой друг Берни Торме умер. Он был богом гитары, который играл с Оззи Озборном и Иэном Гилланом. Мы с ним работали вместе 3 года, записали более 100 песен для злополучного Desperado. Я любил этого человека, и сегодня мое сердце разбито", - написал 18 марта в своем твиттере рок-музыкант, фронтмен "Twisted Sister" и радиоведущий Ди Снайдер.

В заявлении семьи Торме говорится, что он последние четыре недели находился на искусственном жизнеобеспечении. Двусторонняя пневмония началась у музыканта в результате осложнения после гриппа.

Торме в составах различных групп участвовал в записи более 24 альбомов, в том числе вместе со своими коллективами Bernie Torme Band и Torme. С 1979 по 1981 годы играл в группе Иэна Гиллана - вокалиста Deep Purple, который в 1978 году создал коллектив Gillan. Позже на короткое время Торме присоединился к Оззи Осборну в качестве сессионного музыканта.

Ghost Walking - Bernie Torme 1997.Bernie Torme promo video from 1997 "Ghost Walking" from "Wild Irish"

ИСТОЧНИК KP.RU