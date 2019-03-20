Глава нацразведки США прибыл в Южную Корею

СЕГОДНЯ 07:57 2019-03-20T07:57:36+03:00

Ожидается, что Дэниел Коутс поделится с властями республики данными относительно ситуации вокруг КНДР

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Глава Национальной разведки США Дэниел Коутс прибыл в Сеул с трехдневным визитом. Такие данные предоставил источник в правительстве Южной Кореи.

Известно, что политик прилетел в республики еще во вторник, 19 марта. В рамках своего визита он собирается встретится с рядом высокопоставленных чиновников и предоставить им некую разведывательную информацию относительно КНДР. Также пройдет обсуждение и вынесение оценок по денуклеаризации Корейского полуострова.

Согласно данным агентства Yonhap, среди основных тем для обмена мнениями значится выработка совместного подхода к ядерной программе Пхеньяна.

Напомним, что в конце февраля 2019 года во вьетнамском Ханое состоялся второй саммит США-КНДР, который должен был дать новый толчок в процессе денуклеаризации корейского полуострова. Однако, как писал сайт kp.ru, стороны не смогли договориться, и переговоры завершились даже раньше запланированного.

ИСТОЧНИК KP.RU