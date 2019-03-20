Глава нацразведки США прибыл в Южную Корею
Глава Национальной разведки США Дэниел Коутс прибыл в Сеул с трехдневным визитом. Такие данные предоставил источник в правительстве Южной Кореи.
Известно, что политик прилетел в республики еще во вторник, 19 марта. В рамках своего визита он собирается встретится с рядом высокопоставленных чиновников и предоставить им некую разведывательную информацию относительно КНДР. Также пройдет обсуждение и вынесение оценок по денуклеаризации Корейского полуострова.
Согласно данным агентства Yonhap, среди основных тем для обмена мнениями значится выработка совместного подхода к ядерной программе Пхеньяна.
Напомним, что в конце февраля 2019 года во вьетнамском Ханое состоялся второй саммит США-КНДР, который должен был дать новый толчок в процессе денуклеаризации корейского полуострова. Однако, как писал сайт kp.ru, стороны не смогли договориться, и переговоры завершились даже раньше запланированного.
ИСТОЧНИК KP.RU