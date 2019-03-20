Казахстан продолжит проводить макроэкономическую политику
Правительство и Национальный банк Казахстана продолжат придерживаться макроэкономической политики даже после смены президента страны. Об этом говорится в совместном заявлении ЦБ и кабинета министров.
"Проводимая политика по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка будет сохранена", - следует из сообщения.
В тексте отмечается, что ранее объявленные инициативы и поручения первого президента республики Нурсултана Назарбаева также будут выполнятся. Сюда относятся и государственные программы, и структурные реформы, необходимые для достижения целей в рамках Стратегического плана развития страны. Все бюджетные и социальные обязательства также будут выполняться в полном объеме, передает ТАСС.
Напомним, что ранее во вторник, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении своих полномочий после почти 30 лет нахождения у власти. Политик сохранит за собой должности главы Совета безопасности страны и партии "Нур Отан", а также останется членом Конституционного совета.
Сайт kp.ru писал о том, что исполнять обязанности главы государства до следующих выборов будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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