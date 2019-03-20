Усик пообещал гнать радикалов палками ради защиты УПЦ

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-20T10:10:36+03:00

По мнению украинского боксера, травля монахов и прихожан лишь укрепляет их веру и единство

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Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, боксер Александр Усик в очередной раз встал на сторону канонической Украинской православной церкви и пообещал защищать монахов от радикалов, в случае возникновения такой необходимости.

"Если кто-то придет и будет бранить монаха, который молится за меня, какое он имеет право? Я возьму палку и буду гнать его ею из дома своего", — сказал спортсмен.

При этом он выразил уверенность в том, что "боженька" все же не допустит гонений, а травля прихожан и сторонников УПЦ лишь укрепляет их веру и единство. Те же, "кто поджигают, те и сгорят", подытожил украинский боксер.

"Александр Невский недаром говорил: кто с мечом к нам придет, от меча и сгинет", - напомнил Усик в интервью YouTube-каналу "Наш".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее спортсмен уже не раз вставал на сторону канонической УПЦ, а потом подвергался угрозам со стороны радикалов. Тогда он указал на то, что ни один нормальной человек не станет наблюдать за издевательством над "слабыми".

Украинские раскольники не поделили церковь и устроили драку на глазах у верующих.

ИСТОЧНИК KP.RU