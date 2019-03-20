США разрабатывают воздушные цели, имитирующие истребители России и Китая

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-20T10:22:24+03:00

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ВВС США планируют разработать воздушные цели, имитирующие российский истребитель Су-57 и китайские самолеты J-20 и FC-31. Соответствующая заявка была опубликована министерством военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

В документе говорится о запросе на разработку "комплекта технических решений и снаряжения воздушных целей": радиопередающих устройств, средств радиоэлектронной борьбы и тепловых отражателей. По данным телеканала RT, мишени, имитирующие российские и китайские самолеты, предполагается сделать дистанционно управляемыми, а также способными самостоятельно совершать посадку и восстанавливаться после контакта с соленой водой.

"Уничтожаемые мишени должны быть в состоянии выдавать соответствующие (J-20, Су-57 и т.д.) радио- и радиоэлектронные сигналы, поддерживая надлежащие ЭПР, ИК-сигнатуру или и то и другое для заданного тестового сценария", - говорится в тексте заявки. Также стоит отметить, что согласно запросу американского министерства срок службы мишени должен составить как минимум десять полетов с 30 часами полетного времени.

Истребитель Су-57, также известный как ПАК ФА, - многоцелевой боевой самолет пятого поколения, предназначенный для борьбы с воздушными, наземными и надводными целями. Первый полет этого истребителя состоялся в 2010 году.

Прилетал ли в Сирию новейший Су-57.Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают в об этом в эфире программы "Военное ревю" на Радио "Комсомольская правда"

ИСТОЧНИК KP.RU