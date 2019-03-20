В Госдуме предложили создать социальную сеть с виртуальной реальностью

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-20T10:49:18+03:00

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать в России социальную сеть в виртуальной реальности. Как считает депутат, это особенно актуально в связи с тем, что в настоящее время технология общения и передачи информации с помощью фотографий, видео и других изображений наиболее востребована в РФ.

«Это позволит людям с разных концов света общаться друг с другом одновременно с помощью виртуальных копий самих себя, создав своё небольшое социальное пространство», - цитирует телеканал RT текст его обращения.

Тестовые версии социальных сетей в виртуальной реальности, как отметил Чернышов, уже были показаны западными разработчиками. Однако дальше пробных вариантов дело не пошло, что в большинстве случаев объясняется их высокой ценой.

«Подобная сеть может быть общественной, с правами, принадлежащими государству, и стать частью российского государственного сегмента интернета, которая используется для подключения к сети госинформационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей госорганов. Это могут быть государственные виртуальные кафе или интернет-кабинки, в которых всем желающим будут предоставляться такие шлемы или же очки виртуальной реальности», - считает депутат.

Чернышов отметил, что такой опыт будет крайне полезным для развития логики, интуиции, творческих способностей, поможет избавиться от застенчивости и, возможно, многим - от различных комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU