Мигрант в Подмосковье попытался покончить с собой после избиения несовершеннолетней возлюбленной

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-20T11:06:49+03:00

16-летняя ученица местного техникума была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом носа и другими травмами Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В подмосковном Орехово-Зуеве 23-летний гражданин Узбекистана попытался совершить самоубийство после избиения своей несовершеннолетней возлюбленной. Об этом "Комсомольской правде" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По имеющимся данным, 16-летняя ученица местного техникума была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом носа и другими травмами. Спустя некоторое время из той же квартиры, откуда была госпитализирована девушка, "скорая" доставила в больницу молодого человека, попытавшегося совершить самоубийство.

Впоследствии было установлено, что 23-летний мужчина находился с девушкой в романтических отношениях. Во время распития алкогольных напитков между молодыми людьми возник конфликт, после чего молодой человек сначала избил свою возлюбленную, а потом попытался покончить с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU