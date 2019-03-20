Forbes составил рейтинг самых надежных банков России

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-20T11:51:31+03:00

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Специалисты журнала Forbes изучили финансовые показатели ведущих российских банков и составили рейтинг самых надежных из них.

В издании отменили, что масштабная "зачистка" финансового сектора нашей страны сделала систему более прозрачной, но некоторые проблемы все же остались. Речь идет, прежде всего о реструктурированных кредитах, адекватности резервирования проблемных активов, а также качестве и источниках капитала.

В число вызывающих доверие банков вошли «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки

Самыми надежными в этом плане оказались крупнейшие российские банки и дочерние предприятия иностранных финансовых учреждений. Так, на первом месте оказался "Юникредит банк", на втором - "Райффайзенбанк", а замкнул тройку лидеров "Росбанк. Дальше идут Сбербанк и ВТБ. Всего же в категории наиболее надежных банков с рейтингами BBB- и BB+ оказались 30 организаций.

В следующую группу вошли финучреждения с рейтингами BB и BB- (Fitch), которые также оцениваются как довольно неплохие, но их устойчивость зависит, в основном, от благоприятной деловой среды. Остальные банки же не столь надежды, передает Forbes.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году это издание также составляло рейтинг надежности российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU