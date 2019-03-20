2019-03-20T11:51:31+03:00
Экономика

Forbes составил рейтинг самых надежных банков России

В лидерах оказались крупнейшие финучреждения РФ и "дочки" иностранных организаций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
На первом месте оказался "Юникредит Банк". Фото: Сергей Фадеичев/ТАССНа первом месте оказался "Юникредит Банк". Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Изменить размер текста:

Специалисты журнала Forbes изучили финансовые показатели ведущих российских банков и составили рейтинг самых надежных из них.

В издании отменили, что масштабная "зачистка" финансового сектора нашей страны сделала систему более прозрачной, но некоторые проблемы все же остались. Речь идет, прежде всего о реструктурированных кредитах, адекватности резервирования проблемных активов, а также качестве и источниках капитала.

В число вызывающих доверие банков вошли «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки

В число вызывающих доверие банков вошли «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки

Самыми надежными в этом плане оказались крупнейшие российские банки и дочерние предприятия иностранных финансовых учреждений. Так, на первом месте оказался "Юникредит банк", на втором - "Райффайзенбанк", а замкнул тройку лидеров "Росбанк. Дальше идут Сбербанк и ВТБ. Всего же в категории наиболее надежных банков с рейтингами BBB- и BB+ оказались 30 организаций.

В следующую группу вошли финучреждения с рейтингами BB и BB- (Fitch), которые также оцениваются как довольно неплохие, но их устойчивость зависит, в основном, от благоприятной деловой среды. Остальные банки же не столь надежды, передает Forbes.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году это издание также составляло рейтинг надежности российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин назначил Хорохордина врио главы Республики Алтай
Россияне стали одинаково плохо относиться к США и Украине
Трамп поддержал существующую в США систему коллегии выборщиков
Новым спикером сената Казахстана стала старшая дочь Назарбаева
Во Франции предъявили новые обвинения Сулейману Керимову по делу об уклонении от уплаты налогов
Путин принял отставку Бердникова и назначил врио главы Алтая
Мэй попросит ЕС отложить Brexit на "короткий период"
В Совфеде ответили Порошенко, обвинившему Россию в проблемах киевского метро
Экс-сотрудник Илона Маска обвинил его в слежке за работниками
Мигрант в Подмосковье попытался покончить с собой после избиения несовершеннолетней возлюбленной
Волочкова рассказала, как потеряла ребенка от Керимова
В Госдуме обсудят возможность взыскания с Украины компенсации за нанесенный Крыму ущерб
В Госдуме предложили создать социальную сеть с виртуальной реальностью
Глава Республики Алтай ушел в отставку
США разрабатывают воздушные цели, имитирующие истребители России и Китая
Усик пообещал гнать радикалов палками ради защиты УПЦ
Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Назарбаева
Настоящая весна придет в Москву лишь в середине апреля
ЦИК Казахстана досрочно прекратил полномочия президента Назарбаева
Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана
В Москве столкнулись грузовик и инкассаторская машина: есть погибшие
Президенты США и Бразилии заявили о поддержке Гуайдо
В Минтруде рассказали, как будет применяться новая схема индексации пенсий