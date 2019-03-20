Трамп поддержал существующую в США систему коллегии выборщиков

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-20T12:12:15+03:00

менее крупные города могут быть фактически лишены права голоса, власти США, по словам Трампа, "просто не могут этого допустить" Фото: REUTERS

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Дональд Трамп поддержал систему непрямых выборов главы государства, существующую почти с момента подписания Декларации независимости США. При такой системе голосования кандитатов на пост президента поддерживают члены так называемой коллегии выборщиков, а не непосредственно граждане страны.

"Вести предвыборную кампанию при системе, где победитель определяется большинством голосов избирателей, намного проще, чем в ситуации с коллегией выборщиков, и это происходит иначе. Это примерно как готовиться к стометровке по сравнению с подготовкой к марафону", - заявил он на своей странице в Twitter.

Поддержку непрямых выборов Трамп объяснил тем,что при таком порядке голосования кандидатам на пост президента будет необходимо посетить множество штатов и выступить при наибольшем количестве избирателей. Оставляя только всенародную процедуру голосования, кандидаты смогут посетить только самые крупные штаты,не рискуя потерять свой процент избирателей, однако при управлении страной менее крупные города будут фактически лишены права голоса, власти США, по словам Трампа, "просто не могут этого допустить".

Ранее сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, неоднократно критиковавшая политику Трампа и объявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах 2020 года, призвала ликвидировать в США систему коллегии выборщиков и перейти к прямым выборам президента.

ИСТОЧНИК KP.RU