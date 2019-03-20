2019-03-20T12:02:41+03:00
В мире

Во Франции предъявили новые обвинения Сулейману Керимову по делу об уклонении от уплаты налогов

По словам прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра, российский миллиардер выплатит 20 млн евро в качестве залога
Александр ДЖУМАЕВ
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Российский бизнесмен Сулейман КеримовРоссийский бизнесмен Сулейман КеримовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во Франции предъявили обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов российскому бизнесмену Сулейману Керимову. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра.

"Господин Керимов вчера предстал перед судебным следователем, ему предъявлены обвинения, которые мы можем в совокупности охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами", - заявил прокурор. По его словам, Керимов обязался выплатить залог в размере 20 миллионов евро.

Сулейман Керимов, представляющий Дагестан в Совете Федерации, ранее уже становился фигурантом уголовного дела во Франции. Его обвиняли в приобретении нескольких вил по цене намного ниже рыночной с помощью серии перепродаж. Также стоит отметить, что Керимов с апреля 2018 года находится под санкциями США.

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Правда всплыла после того, как журналистка Ксения Собчак пригласила свою экс-соперницу поучаствовать в новом YouTube-шоу. По словам Волочковой, телеведущая сразу же принялась выспрашивать у нее подробности отношений с Сулейманом, в частности, причину их расставания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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