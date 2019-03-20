2019-03-20T12:15:31+03:00
Политика

Россияне стали одинаково плохо относиться к США и Украине

Позитивные эмоции относительно этих стран испытывают лишь 34% опрошенных
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Большинство россиян негативно относятся к УкраинеБольшинство россиян негативно относятся к УкраинеФото: REUTERS
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Большинство россиян стали одинаково плохо относиться как к США, так и к Украине. В обоих случаях о негативном отношении заявили 56% опрошенных граждан. Об этом свидетельствуют данные "Левада-центра".

Исследование показало, что 27% россиян оценивают свое отношение к Соединенным Штатам как "очень плохое", а 29% - как "в основном плохое". В случае же с Украиной определенно негативные эмоции испытывают 25% опрошенных, а в основном негативные - 31%. При этом о позитивном отношении заявили по 34% респондентов с каждой стороны.

К Евросоюзу наши соотечественники по-прежнему относятся неоднозначно. Положительные и отрицательные оценки распределились примерно поровну - 42% и 45% соответственно, а вот Белоруссию абсолютное большинство россиян любит (87%). Согласно данным "Интерфакса", 55% респондентов относятся к республике "в основном хорошо", а 32% - "очень хорошо".

Стоит отметить, что в этом опросе речь идет об отношении именно к стране, а не к людям, проживающим на ее территории. Если же говорить о народах, то сами украинцы ранее высказали симпатию к русским. Сайт kp.ru писал о том, что о положительном отношении к россиянам заявили 98% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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