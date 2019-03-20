2019-03-20T12:23:08+03:00
В мире

На Филиппинах армия ликвидировала высокопоставленного террориста

По некоторым данным, Анга Аджид причастен к похищению 21 человека в Малайзии в 2000 году
Александр ДЖУМАЕВ
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Бойцы армии Филиппин ликвидировали помощника главаря группировки "Абу Сайяф", ранее присягнувшей на верность запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"Бойцы армии Филиппин ликвидировали помощника главаря группировки "Абу Сайяф", ранее присягнувшей на верность запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"Фото: REUTERS
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Бойцы армии Филиппин ликвидировали помощника главаря группировки "Абу Сайяф", ранее присягнувшей на верность запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", Анга Аджида. Спецоперация была проведена в провинции Сулу на юге страны.

"В результате десятиминутного столкновения был ликвидирован помощник главаря [группировки "Абу Сайяф"] Анга Аджид, а также еще один экстремист", - приводит агентство Xinhua слова представителя филиппинской армии. По предварительным данным, уничтоженный террорист был причастен к похищению 21 человека на востоке Малайзии в 200 году.

Террористическая группировка "Абу Сайяф" действует на островах архипелага Сулу, а также на на южном филиппинском острове Минданао. С целью получения выкупа террористы берут в заложники иностранных туристов, которых иногда публично убивают: так, в 2016 году были убиты двое граждан Канады, а в 2017 - 70-летний турист из ФРГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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