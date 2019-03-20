2019-03-20T12:30:21+03:00
Политика

Президент Бразилии остался доволен итогами своего визита в США

Жаир Болсонару успел посетить штаб-квартиру ЦРУ и встретиться с американским лидером Дональдом Трампом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд ТрампПрезидент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Бразилии Жаир Болсонару остался доволен итогами своего визита в Соединенные Штаты, который официально завершился во вторник, 19 марта. Об этом сам политик написал у себя в аккаунте в социальных сетях.

"Мы покидаем Соединенные Штаты с ощущением выполненной миссии. Нам удалось достичь важных результатов в сфере экономики, безопасности и внешней политики, а также укрепить дружеские связи между Бразилией и США", - гласит пост, опубликованный на странице бразильского лидера в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в рамках своего визита Болсонару посетил штаб-квартиру американского Центрального разведывательного управления в Лэнгли, встретится с различными экспертами и чиновниками, а также обсудил с ними региональную проблематику.

Не обошлось и без переговоров с лидером США Дональдом Трампом. По итогам своей беседы политики даже успели сделать резонансное заявление о поддержке венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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