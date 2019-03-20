Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за успешную совместную работу

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-20T12:54:32+03:00

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Президент России Владимир Путин поблагодарил бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за успешную совместную работу.

"У нас есть все основания сказать большое спасибо за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов", - заявил Путин в ходе встречи с членами кабинета министров. Президент России также выразил надежду на сохранение преемственности в Казахстане

Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан с 1990 года, объявил о своей отставке с поста президента республики во вторник, 19 марта. При этом он останется на должности главы Совета безопасности республики, а также будет участвовать в работе Конституционного совета. Выборы президента Казахстана запланированы на 2020 год; до этого момента республику будет возглавлять спикер верхней палаты казахстанского парламента Касым-Жомарт Токаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698113" frameborder="0"></iframe> Казахстан: Президент Назарбаев заявил об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU