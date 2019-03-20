Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за успешную совместную работу
Президент России Владимир Путин поблагодарил бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за успешную совместную работу.
"У нас есть все основания сказать большое спасибо за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов", - заявил Путин в ходе встречи с членами кабинета министров. Президент России также выразил надежду на сохранение преемственности в Казахстане
Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан с 1990 года, объявил о своей отставке с поста президента республики во вторник, 19 марта. При этом он останется на должности главы Совета безопасности республики, а также будет участвовать в работе Конституционного совета. Выборы президента Казахстана запланированы на 2020 год; до этого момента республику будет возглавлять спикер верхней палаты казахстанского парламента Касым-Жомарт Токаев.
Казахстан: Президент Назарбаев заявил об отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU