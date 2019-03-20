2019-03-20T14:16:08+03:00
Происшествия

В Альпах турист записал на видео, как снежная лавина накрыла лыжников

К счастью, никто из отдыхающих не пострадал [видео]
Елена АКИМОВА
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Несколько отдыхающих засыпало снежной лавиной в Альпах. ФОТО: стоп-кадр с видеоНесколько отдыхающих засыпало снежной лавиной в Альпах. ФОТО: стоп-кадр с видео
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В австрийских Альпах снежная лавина накрыла группу горнолыжников, которые катались на трассе. Момент движения пласта снега попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на шлеме туриста.

Все произошло в районе курорта Санкт-Антон-ам-Арльберг. Там располагается одна из популярных трасс и на ней всегда многолюдно. В момент схода лавины тоже было много народа. За несколько секунд снежная масса накрыла несколько человек, но, к счастью, никто из них серьезно не пострадал.

Окружающие поспешили на помощь и помогли выбраться людям из-под завалов, сообщает Пятый канал.

А недавно на одном из склонов в районе горнолыжного курорта «Горки город» на Красной Поляне тоже сошла лавина.

Один из туристов, приехавших в Сочи покататься на лыжах, успел запечатлеть момент снежного обвала. Парень находился на соседнем склоне в районе Краснополянского отрога, когда услышал шум за спиной.

Горнолыжников в Альпах накрыла снежная лавина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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