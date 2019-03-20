В Альпах турист записал на видео, как снежная лавина накрыла лыжников

СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-20T14:16:08+03:00

Несколько отдыхающих засыпало снежной лавиной в Альпах. ФОТО: стоп-кадр с видео

К счастью, никто из отдыхающих не пострадал [видео]

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В австрийских Альпах снежная лавина накрыла группу горнолыжников, которые катались на трассе. Момент движения пласта снега попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на шлеме туриста.

Все произошло в районе курорта Санкт-Антон-ам-Арльберг. Там располагается одна из популярных трасс и на ней всегда многолюдно. В момент схода лавины тоже было много народа. За несколько секунд снежная масса накрыла несколько человек, но, к счастью, никто из них серьезно не пострадал.

Окружающие поспешили на помощь и помогли выбраться людям из-под завалов, сообщает Пятый канал.

А недавно на одном из склонов в районе горнолыжного курорта «Горки город» на Красной Поляне тоже сошла лавина.

Один из туристов, приехавших в Сочи покататься на лыжах, успел запечатлеть момент снежного обвала. Парень находился на соседнем склоне в районе Краснополянского отрога, когда услышал шум за спиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698254" frameborder="0"></iframe> Горнолыжников в Альпах накрыла снежная лавина.

ИСТОЧНИК KP.RU