В Альпах турист записал на видео, как снежная лавина накрыла лыжников
В австрийских Альпах снежная лавина накрыла группу горнолыжников, которые катались на трассе. Момент движения пласта снега попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на шлеме туриста.
Все произошло в районе курорта Санкт-Антон-ам-Арльберг. Там располагается одна из популярных трасс и на ней всегда многолюдно. В момент схода лавины тоже было много народа. За несколько секунд снежная масса накрыла несколько человек, но, к счастью, никто из них серьезно не пострадал.
Окружающие поспешили на помощь и помогли выбраться людям из-под завалов, сообщает Пятый канал.
А недавно на одном из склонов в районе горнолыжного курорта «Горки город» на Красной Поляне тоже сошла лавина.
Один из туристов, приехавших в Сочи покататься на лыжах, успел запечатлеть момент снежного обвала. Парень находился на соседнем склоне в районе Краснополянского отрога, когда услышал шум за спиной.
Горнолыжников в Альпах накрыла снежная лавина.
ИСТОЧНИК KP.RU