В НАТО не стали комментировать заявления Трампа о Бразилии
В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям президента США Дональда Трампа, который допустил возможность предоставить Бразилии статус союзнической страны.
- По этому вопросу можем посоветовать обратиться к властям США, - заявил чиновник альянса, отвечая на просьбу отреагировать на заявления Трампа.
Напомним, форматы сотрудничества НАТО со странами вне евроатлантического региона позволяют придавать им статус "партнеров". При этом в Латинской Америке единственным таким примером является Колумбия.
- В дополнение к своим официальным партнерствам НАТО сотрудничает с рядом стран, которые не являются частью этих структур, - пояснили представители альянса.
Известно, что некоторые из таких партнеров вносят активный вклад в операции НАТО либо в военном отношении, либо каким-либо иным образом, сообщает "РИА-Новости".
В списке таких "мировых" партнеров фигурируют Афганистан, Австралия, Колумбия, Ирак, Япония, Республика Корея, Монголия.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта стало известно о том, что президент США Дональд Трамп 19 марта примет в Белом доме нового президента Бразилии. Было заявлено, что лидеры двух стран обсудят сотрудничество в сфере обороны и «восстановление демократии в Венесуэле».
ИСТОЧНИК KP.RU