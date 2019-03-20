СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-20T13:11:05+03:00

В НАТО не стали комментировать заявления Трампа о Бразилии Фото: REUTERS

Ранее американский глава заявил, что может придать стране статус союзника военно-политического блока

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В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям президента США Дональда Трампа, который допустил возможность предоставить Бразилии статус союзнической страны.

- По этому вопросу можем посоветовать обратиться к властям США, - заявил чиновник альянса, отвечая на просьбу отреагировать на заявления Трампа.

Напомним, форматы сотрудничества НАТО со странами вне евроатлантического региона позволяют придавать им статус "партнеров". При этом в Латинской Америке единственным таким примером является Колумбия.

- В дополнение к своим официальным партнерствам НАТО сотрудничает с рядом стран, которые не являются частью этих структур, - пояснили представители альянса.

Известно, что некоторые из таких партнеров вносят активный вклад в операции НАТО либо в военном отношении, либо каким-либо иным образом, сообщает "РИА-Новости".

В списке таких "мировых" партнеров фигурируют Афганистан, Австралия, Колумбия, Ирак, Япония, Республика Корея, Монголия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта стало известно о том, что президент США Дональд Трамп 19 марта примет в Белом доме нового президента Бразилии. Было заявлено, что лидеры двух стран обсудят сотрудничество в сфере обороны и «восстановление демократии в Венесуэле».

ИСТОЧНИК KP.RU