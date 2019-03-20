Правительство дополнило список госуслуг информированием предпенсионеров

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-20T13:14:12+03:00

Услуга будет бесплатно предоставляться в МФЦ по принципу "одного окна" Фото: Олег БЕЛОВ

Услуга будет бесплатно предоставляться в МФЦ по принципу "одного окна"

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Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому расширяется список муниципальных услуг возможностью информирования граждан по достижении ими предпенсионного возраста

Целью нововведения стало своевременное обеспечение информацией пожилых людей, дабы упростить для населения процесс оформления перехода в предпенсионный и пенсионный возраст, а соответственно и информировать, какие льготы граждане могут бесплатно получить в ПФР, налоговых органах и в органах социальной защиты и помощи. Воспользоваться услугой и оформить информирование можно в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по принципу "одного окна". Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В октябре 2018 года Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Вместе с тем, период предпенсионного возраста увеличится с двух до пяти лет, после подписания закона Министерство труда начало подготовку программы повышения квалификации для россиян предпенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU