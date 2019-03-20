Несколько россиян ограбили пункт обмена валюты на Бали
Группа россиян ограбила обменный пункт на острове Бали. В результате перестрелки с местной полицией погибли двое грабителей, еще один участник ограбления был задержан полицейскими.
Как сообщает местное издание Bali Post, нападавшим удалось похитить примерно 63 тыс. долларов США. Отмечается, что в распоряжении преступников было огнестрельное и холодное оружие; при совершении ограбления преступники были в масках.
Пресс-секретарь посольства России в Индонезии Денис Тетюшин заявил, что информация об участии россиян в преступлении в настоящий момент проверяется. "Проводится проверка данной информации, как ожидается, в ближайшие дни на Бали отправится представитель российской дипмиссии", - заявил он.
Это уже не первое происшествие на Бали с участием наших соотечественников. Ранее сайт kp.ru сообщал о падении двух россиян в ущелье; к счастью, оба пострадавших выжили.
ИСТОЧНИК KP.RU