2019-03-20T13:11:31+03:00
Происшествия

Несколько россиян ограбили пункт обмена валюты на Бали

В перестрелке с местной полицией погибли двое грабителей
Александр ДЖУМАЕВ
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В результате перестрелки с местной полицией погибли двое грабителей, еще один участник ограбления был задержан полицейскимиВ результате перестрелки с местной полицией погибли двое грабителей, еще один участник ограбления был задержан полицейскимиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Группа россиян ограбила обменный пункт на острове Бали. В результате перестрелки с местной полицией погибли двое грабителей, еще один участник ограбления был задержан полицейскими.

Как сообщает местное издание Bali Post, нападавшим удалось похитить примерно 63 тыс. долларов США. Отмечается, что в распоряжении преступников было огнестрельное и холодное оружие; при совершении ограбления преступники были в масках.

Пресс-секретарь посольства России в Индонезии Денис Тетюшин заявил, что информация об участии россиян в преступлении в настоящий момент проверяется. "Проводится проверка данной информации, как ожидается, в ближайшие дни на Бали отправится представитель российской дипмиссии", - заявил он.

Это уже не первое происшествие на Бали с участием наших соотечественников. Ранее сайт kp.ru сообщал о падении двух россиян в ущелье; к счастью, оба пострадавших выжили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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