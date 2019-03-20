2019-03-20T13:23:37+03:00
Политика

Российский политолог прокомментировал отставку главы Республики Алтай

Андрей Колядин отметил, что место Александра Бердникова займёт молодой технократ, директор территорий
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский политолог прокомментировал отставку главы Республики АлтайРоссийский политолог прокомментировал отставку главы Республики АлтайФото: Олег УКЛАДОВ
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Член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин в интервью RT прокомментировал отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова. Он отметил, что политик являлся "неплохим экономическим менеджером".

- С Бердниковым я знаком лично. Как экономический менеджер, как человек, который занимался социально-экономическим развитием региона, он очень неплох. Тем не менее, перед регионом сейчас ставятся другие задачи, - отметил политолог.

Колядин также уверен, что место Бердникова займёт молодой технократ, директор территорий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава Республики Алтай Александр Бердников в среду, 20 марта, подал заявление об отставке. При этом в своем обращении к жителям региона он подчеркнул, что решение добровольное и пообещал, что будет и дальше «служить своей малой родине в любом другом качестве». Бердников возглавлял регион в течение 13 лет.

Чуть позже стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял отставку Александра Бердникова и назначил врио главы Алтая. Новым руководителем республики стал Олег Хорохордин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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