2019-03-20T13:23:48+03:00
Наука

Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти

Специалисты отметили пользу физических нагрузок
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Специалисты рассказали о пользе физических нагрузокСпециалисты рассказали о пользе физических нагрузокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Быстрые прогулки один-два раза в неделю снижают риск смерти от сердечного приступа, инсульта или рака. С таким заявлением выступили ученые Шаньдунского политехнического университета в Китае.

Группа специалистов под руководством Бо Си проанализировала данные о физической активности почти 90 тысяч человек, информация о которой собиралась на протяжении десяти лет, с 1997 по 2008 год.

Полученные данные эксперты сопоставили с количеством умерших участников исследования у 2011 году. При этом специалисты учитывали возраст добровольцев, а также тип нагрузок и продолжительность физических упражнений, которые те делали, пишет сайт телеканала «Звезда».

Выяснилось, что у людей, которые совершали прогулки или работали в саду в течение от десяти минут до одного часа еженедельно, снижался риск преждевременной смерти на 18%. Кроме того, оказалось, что 2,5-5 часов физических нагрузок в неделю уменьшали риск смерти на 31%, а 25 часов активности в неделю и вовсе снижали этот показатель вполовину, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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